Parade Komunitas hingga Feel Koplo Ramaikan CFD Bekasi

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Car Free Day (CFD) Bekasi di sekitar Stadion Patriot Candrabhaga dan Plaza Patriot diramaikan parade komunitas hingga penampilan Feel Koplo dalam acara Extrajoss Ultimate Takeover, Minggu (21/9).

Kegiatan dimulai dengan parade dari kawasan Stadion Patriot Candrabhaga dan Plaza Patriot, kemudian menyusuri Jalan Ahmad Yani hingga Flyover K.H. Noer Ali. Parade tersebut melewati empat titik pitstop.

Sejumlah komunitas lokal ikut ambil bagian dengan menampilkan beragam aktivitas, mulai dari skateboard, BMX, sepeda fixie, juggling, marching band, hingga permainan tradisional egrang.

Komunitas yang terlibat, antara lain FCSI, IF3, KIS, IDCA, ABI BMX, PORTINA, dan FIXIE FANS. Kehadiran mereka memadukan olahraga urban, seni, serta aktivitas komunitas di sepanjang kawasan CFD Bekasi.

Head of Energy & Sport Nutrition Category Kalbe Consumer Health Febrian Adiputra mengatakan Bekasi dipilih menjadi salah satu lokasi rangkaian Extrajoss Ultimate Takeover karena aktivitas komunitas dan anak mudanya dinilai cukup tinggi.

“Bekasi memiliki denyut nadi komunitas dan anak muda yang sangat luar biasa aktif. Karakter masyarakatnya yang energik dan dinamis menjadikan Bekasi sebagai panggung yang sangat pas untuk Extrajoss Ultimate Takeover,” kata Febrian.

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Setelah parade, rangkaian acara berlanjut di panggung utama. DJ Rafpen membuka sesi karaoke bersama DJ Maill dan MC Nadril sebelum Feel Koplo tampil di hadapan pengunjung.

Duo musik elektronik yang memadukan unsur dangdut koplo tersebut mengajak pengunjung bernyanyi dan bergoyang bersama di Plaza Patriot.