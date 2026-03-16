Parador Hotels & Resorts Hadirkan Layanan Akomodasi Praktis Hingga MICE

jpnn.com - JAKARTA - Jaringan unit hotel di bawah naungan Parador Hotels & Resorts kini menghadirkan solusi hospitality yang komprehensif demi menjawab dinamika kebutuhan masyarakat modern yang kian beragam.

Layanan itu mencakup akomodasi praktis hingga fasilitas pertemuan (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions atau MICE) yang mendukung aktivitas bisnis maupun liburan keluarga.

"Hal ini relevan dengan kondisi dan kebutuhan pelanggan saat ini," kata General Manager Atria Hotel & Residences Gading Serpong Wahyono dalam keterangannya, Senin (16/3).

Dia menyebutkan, saat ini Parador mengelola sepuluh hotel yang tersebar strategis di beberapa kota besar, antara lain Tangerang, Bali, Malang, dan Magelang.

Jaringan properti tersebut meliputi brand Atria, Vega, Fame, hingga Starlet Hotel yang menyasar segmen pasar berbeda, mulai dari bintang satu hingga bintang empat.

Salah satu unit unggulan, Atria Hotel Gading Serpong, dirancang khusus untuk melayani kebutuhan konferensi dan perjalanan bisnis yang pesat di wilayah Tangerang dan Jakarta Barat. Hotel bintang empat ini memiliki 156 kamar serta fasilitas sebelas ruang pertemuan dan Grand Ballroom yang mampu menampung hingga 1.000 orang.

"Konsep Atria Hotel Gading Serpong mengusung desain modern dan kontemporer dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan bisnis maupun berbagai acara seperti konferensi, pernikahan, hingga gathering perusahaan," ujar Wahyono.

Untuk menjaga relevansi dengan pasar modern, hotel ini telah melakukan peningkatan fasilitas secara berkala sejak 2022, mencakup pembaruan eksterior, interior kamar, hingga area publik dan fasilitas rekreasi.