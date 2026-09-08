Paramount Gading Serpong Serah Terima Perdana Hunian Premium Grand Pasadena Village
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Paramount Gading Serpong resmi memulai proses serah terima perdana hunian premium Grand Pasadena Village di kawasan Pasadena Central District.
Momen ini menjadi penanda komitmen pengembang dalam menghadirkan hunian berkualitas sekaligus memberikan kepastian kepada konsumen melalui pembangunan yang berjalan sesuai target.
Seremoni serah terima dilakukan bersama perwakilan pemilik unit dan ditandai dengan pemotongan pita serta penyerahan handover kit.
Acara tersebut sekaligus membuka rangkaian proses serah terima seluruh unit Grand Pasadena Village yang berjumlah 83 unit.
Direktur Sales & Marketing Paramount Land, Ferry John Sihombing, mengatakan bahwa serah terima tepat waktu merupakan bagian penting dari komitmen perusahaan kepada konsumen.
“Serah terima tepat waktu merupakan salah satu bentuk komitmen Paramount Gading Serpong kepada konsumen. Membeli hunian idaman adalah keputusan besar dan jangka panjang, sehingga kepastian waktu serah terima menjadi bagian penting dari pengalaman dan kepercayaan konsumen,” ujar Ferry dalam keterangannya, Selasa (8/9).
Menurutnya, Paramount Gading Serpong terus menjaga standar pembangunan dan menghadirkan produk properti yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari rekam jejak perusahaan dalam menyerahkan berbagai produk hunian maupun komersial secara tepat waktu kepada konsumen.
Paramount Gading Serpong mulai proses serah terima perdana hunian premium Grand Pasadena Village
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