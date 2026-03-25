Paramount Land Beri Kejutan untuk Pelanggan

jpnn.com, SERPONG - Paramount Land menghadirkan berbagai promo penjualan melalui Program Ramadan 2026 untuk produk hunian dan komersial di Paramount Gading Serpong dan Paramount Petals.

Di Paramount Gading Serpong, program tersebut menawarkan voucher cashback yang sangat menarik hingga puluhan juta rupiah per unit, tersedia untuk beragam produk unggulan di Paramount Gading Serpong, antara lain hunian Matera Signature, Grand Pasadena Village, Altadena Residences, serta produk lainnya.

Untuk produk komersial, promo berlaku bagi Pasadena Square North, Maxim Square, Grand Boulevard Aniva, dan beberapa pilihan unit komersial lainnya.

Sementara itu, Paramount Petals turut menghadirkan promo menarik berupa voucher cashback yang sama hingga puluhan juta rupiah untuk berbagai pilihan hunian, seperti Lily, Gardenia, Gardenia Plus, New Aster, dan Canna. Promo juga tersedia untuk produk komersial Gardenia Square dan Indica Grande.

"Kami memberikan beragam pilihan cara pembayaran yang fleksibel, mulai dari supercash, tunai bertahap, hingga KPR. Seluruh penawaran tersebut berlaku selama periode promo 1-31 Maret 2026 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku," kata Direktur Paramount Land, Chrissandy Dave, Direktur Paramount Land dalam keterangan resmi, Rabu (25/3).

Menurutnya, Paramount Land berkomitmen membangun ruang komunal yang hidup melalui berbagai kegiatan yang aktual, tematik, dan inklusif.

Pada momen istimewa tahun ini, Paramount Gading Serpong tidak hanya menghadirkan program penjualan menarik, tetapi juga menghadirkan dekorasi kota dengan ornamen tematik Ramadan yang semarak, hingga menyelenggarakan berbagai kegiatan di sejumlah lokasi khususnya di Paramount Gading Serpong.

Hal ini sejalan dengan kampanye ‘Everything is Here’, di mana Paramount Gading Serpong tidak hanya memastikan pengembangan kawasan yang saling terintegrasi, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang aktif, aktivitas komunitas yang beragam, serta suasana kota yang selalu hidup.