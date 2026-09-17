Paramount Land Kembali Masuk Top 10 Developer di Hubexo Asia Awards 2026
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Paramount Land kembali meraih penghargaan Top 10 Developer Awards dalam ajang Hubexo Asia Awards 2026.
Penghargaan tersebut menjadi pencapaian kelima secara berturut-turut bagi Paramount Land.
Penghargaan diterima dalam acara yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Selasa (15/9).
Hubexo Asia Awards, yang sebelumnya dikenal sebagai BCI Asia Awards, merupakan ajang yang memberikan apresiasi kepada pelaku industri konstruksi di sejumlah negara Asia.
Ajang tersebut mencakup tujuh negara, yakni Indonesia, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.
Kategori Top 10 Awards diberikan kepada pengembang, arsitek, dan kontraktor dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk inovasi dan penerapan prinsip keberlanjutan.
Dalam proses penilaiannya, penyelenggara menghitung nilai agregat proyek-proyek properti yang dikembangkan selama satu tahun kalender terakhir.
Aspek keberlanjutan juga menjadi salah satu komponen dalam penilaian.
20 tahun berkarya, Paramount Land kembali masuk Top 10 Developer di Hubexo Asia Awards 2026
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