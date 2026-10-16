Paramount Land Luncurkan Altadena Prime di Gading Serpong, Harga Mulai Rp 4,4 Miliar
jpnn.com, TANGERANG - Paramount Land kembali memperluas portofolio hunian premiumnya di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, melalui peluncuran Altadena Prime di kawasan Pasadena Central District.
Pada tahap pertama, pengembang menawarkan sebanyak 30 unit rumah dengan harga mulai Rp 4,4 miliar.
Peluncuran proyek ini dilakukan setelah seluruh unit Altadena Residences, yang merupakan pengembangan sebelumnya, berhasil terjual.
Altadena Prime mengusung desain arsitektur bergaya Art Deco dengan bangunan tiga lantai serta ruang terbuka hijau yang dirancang untuk menunjang kebutuhan keluarga perkotaan.
Direktur Sales & Marketing Paramount Land Ferry John Sihombing mengatakan, pengembangan hunian tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun kawasan terpadu yang menggabungkan fungsi hunian, komersial, dan fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari.
"Pasadena Central District dikembangkan sebagai distrik terpadu yang menggabungkan hunian dan komersial dalam satu ekosistem," ujar Ferry, Jumat (16/10).
Pasadena Central District merupakan kawasan pengembangan campuran (mixed-use) seluas 40 hektare yang berlokasi di Jalan Boulevard Raya Gading Serpong.
Kawasan ini berada di antara dua koridor penghubung Gading Serpong dan BSD, serta memiliki konektivitas menuju Tol Serpong–Balaraja dan Tol Jakarta–Tangerang.
Paramount Land meluncurkan Altadena Prime di Gading Serpong, harga mulai Rp 4,4 miliar
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