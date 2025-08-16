Paramount Land Tawarkan Grand Boulevard Aniva, Jumlah Terbatas

jpnn.com - Properti Grand Boulevard Aniva tipe studio soft besutan Paramount Land di Kawasan Gading Serpong terjual dalam lima tahap sekaligus, bahkan dengan status over-subscribed sebelum peluncuran.

Antusiasme tinggi itu membuktikan properti komersial tetap menjadi incaran utama investor dan pelaku usaha.

"Karenanya kami kini membuka penjualan tahap ke-6 dalam jumlah terbatas,"kata Direktur Sales & Marketing Paramount Land, Chrissandy Dave, di acara Press Conference Launching Grand Boulevard Aniva, Jumat (15/8).

Menurutnya, antusiasme tinggi terhadap Grand Boulevard Aniva Studio Loft juga merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap Paramount Land.

"Kami berkomitmen membangun ekosistem bisnis secara jangka panjang agar memiliki value yang terus meningkat, " ujarnya.

Kesuksesan Paramount Land dalam mengembangkan area komersial terbukti nyata dari kehadiran kawasan-kawasan komersial dengan okupansi bisnis yang tinggi terutama di sisi selatan Gading Serpong. Mulai dari Pisa Grande, Sorrento, Maggiore, Manhattan District, Hampton Square, hingga kawasan Aniva.

Nilai investasi kawasan yang makin tinggi tidak terlepas dari komitmen perusahaan untuk berkolaborasi aktif dengan pemerintah setempat dan swasta untuk meningkatkan infrastruktur kota melalui pembukaan akses jalan baru dan perancangan traffic management system.

"Inisiatif ini dilakukan untuk menghadirkan kota yang nyaman dan aman bagi masyarakat, serta membuka akses kawasan untuk menunjang pertumbuhan bisnis,” kata Associate Director Sales & Marketing Paramount Land, Ferry John.