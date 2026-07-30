Parfum Berkualitas Dinilai dari Performa, Bukan Sekadar Semprotan Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Konsumen parfum di Indonesia mulai mengubah cara memilih produk wewangian.

Jika sebelumnya aroma pada semprotan pertama menjadi pertimbangan utama, kini makin banyak yang memerhatikan ketahanan aroma, wangi di kulit, serta kenyamanan dipakai sepanjang hari.

Founder sekaligus Perfumer Best Perfume Store, Josh Frost, mengatakan kondisi iklim tropis membuat kualitas sebuah parfum tidak bisa dinilai hanya dalam hitungan menit.

Baca Juga: Strategi Priskila Gaet Smart People Lewat Koleksi Parfum Mewah Baru

Menurutnya, suhu yang hangat dan kelembapan tinggi memengaruhi cara parfum bereaksi di kulit sehingga karakter aroma akan terus berkembang seiring waktu.

"Komentar yang paling sering kami dengar adalah, 'Saya suka aromanya saat mencobanya di toko, tetapi ternyata wanginya tidak bertahan seperti yang saya bayangkan.' Padahal, semprotan pertama hanya menunjukkan sebagian kecil dari karakter sebuah parfum," ujar Josh, dalam keterangannya, Kamis (30/7).

Ia menjelaskan, kualitas parfum baru terlihat saat memasuki fase dry-down, yakni ketika aroma awal mulai menguap dan karakter utama parfum muncul.

Baca Juga: Ini Alasan Ratu Aulia Pilih Eloi Coco Membuat Parfum Blooming in The Dark

Pada fase yang umumnya terjadi setelah delapan hingga sepuluh jam pemakaian, formulasi dan kualitas bahan baku dinilai benar-benar menentukan performa sebuah wewangian.

"Di iklim tropis seperti Indonesia, kualitas sebuah parfum justru mulai terlihat setelah delapan hingga sepuluh jam pemakaian. Pada fase itulah kita bisa melihat apakah formulasi, konsentrasi fragrance, dan kualitas bahan bakunya benar-benar mampu mempertahankan karakter aromanya," katanya.