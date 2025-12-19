Parfum dan Fesyen Berpadu dalam two., Simbol Gaya Personal Masa Kini
jpnn.com, JAKARTA - BEAUTYNOW® memperluas eksplorasi kreatifnya dengan meluncurkan two., sebuah fragrance yang menandai pertemuan dunia parfum dan fesyen dalam satu narasi gaya dan identitas.
Melalui peluncuran ini, BEAUTYNOW® menegaskan bahwa wewangian bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari ekspresi diri yang menyatu dengan gaya hidup modern.
Kolaborasi tersebut terwujud bersama Frances.RTW, rumah mode asal Jakarta yang dikenal dengan rancangan busana versatile dan chic.
Frances.RTW merancang koleksinya secara mandiri dengan filosofi keanggunan yang effortless, menghadirkan busana yang relevan dikenakan dari aktivitas profesional hingga momen santai.
Pemilik Frances.RTW, Clarissa Kurniawan, menilai kolaborasi parfum bersama BEAUTYNOW® sebagai langkah strategis untuk memperluas cakrawala kreatif.
Menurutnya, wewangian memiliki peran penting sebagai perpanjangan identitas dan emosi, sejalan dengan karakter Frances.RTW yang mengusung gaya personal dan fleksibel.
“Dari runway ke real life: ready-to-wear yang merayakan kecantikan sejati dan gaya yang personal,” ujar Clarissa, dalam keterangannya, Jumat (19/12).
Peluncuran two. mencerminkan komitmen BEAUTYNOW® dalam menghadirkan karya fragrance yang relevan dengan ritme kehidupan urban.
BEAUTYNOW® meluncurkan two., memadukan parfum dan fesyen dalam satu narasi gaya dan identitas modern
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Inovasi Edible Fragrances Perkuat Industri Wewangian Indonesia
- Berkat Pemberdayaan BRI, Batik Malessa Ubah Kain Perca Jadi Fesyen Premium
- Terus Tumbuh dan Berinovasi, Scarlett Raih Dua Penghargaan Bergengsi di 2025
- Dayana Fashion Hadirkan Parfum DYN untuk Gaya Hidup Modern
- Ziska Zella & Inetta Patricia Sebarkan Energi Positif Anak Muda Lewat Parfum Venimeux
- Dari Sinetron ke Bisnis Parfum, Ziska Zella Luncurkan Brand Venimeux