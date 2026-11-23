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Parhan, kucing berwarna kecokelatan dengan julukan "si ganteng" atau "artis Senayan", selalu ramah saat dihampiri dan dibelai pengunjung Senayan City.

Parhan ditemukan oleh petugas keamanan yang membawanya ke Senayan City pada bulan Agustus lalu.

Sejak saat itu, Parhan menjadi "kucing komunitas", yang artinya tidak punya pemilik individual tapi dirawat secara bersama-sama oleh komunitas di mana mereka tinggal.

Namun, pada suatu malam di bulan Oktober, Parhan menghilang.

Kabar tersebut sempat memicu polemik di tengah masyarakat terkait sengketa hak kepemilikan hingga menjadi berita utama di media-media nasional.

Ke mana Parhan?

Winda Yunika, yang menawarkan bantuan hukum secara sukarela atau pro bono untuk mendapatkan kembali Parhan, mengatakan kepada ABC seorang petugas keamanan lain di pusat perbelanjaan tersebut sempat melihat seorang perempuan membawa kandang kucing pada malam saat Parhan menghilang.

Sebelumnya pada hari itu, seorang perempuan bernama Citra Putri mengunggah pernyataan di platform media sosial Threads tentang niatnya untuk mengadopsi Parhan.