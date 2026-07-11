Park Ji Hoon Siap Sapa Penggemar Lewat Fan Concert RE:FLECT di Jakarta, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - WithUs Indonesia mengkonfirmasi bahwa Park Ji Hoon akan menyapa para penggemar di Jakarta melalui acara Fan Concert Asia Tour (RE:FLECT).

Rencananya acara tersebut akan digelar di SPIKE Airdome Jakarta pada Sabtu (29/8) mendatang.

Pengumuman itu sudah lama dinanti oleh para penggemarnya, menyusul rencana kedatangan Park Ji Hoon yang sempat tertunda.

Bagi MAY, sebutan para penggemar Park Ji Hoon kabar baik atas jawaban kesetiaan dan kesabaran yang telah mereka tunjukkan selama ini.

WithUs Indonesia selaku promotor lokal dan Connect K E&A CO., LTD mengungkapkan kehadiran Park Ji Hoon di Jakarta dipastikan akan segera terwujud.

“Kami memahami begitu besar antusiasme dan kesabaran yang ditunjukkan MAY Indonesia selama ini. Sebagai promotor lokal, kami berkomitmen penuh untuk menghadirkan pengalaman konser terbaik bagi para penggemar Park Ji Hoon di Jakarta, mulai dari persiapan produksi hingga hari pelaksanaan," tulis keterangan persnya, Sabtu (11/7).

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WhitUS juga mengumumkan tiket resmi akan mulai dipasarkan pada 25 Juli 2026 melalui FASTicket dan Goerd sebagai mitra ticketing resmi.

Ada sejumlah kategori tiket yang tersedia, mulai dari VVIP dengan sesi bersama Park JI Hoon.