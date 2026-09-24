Park Shin Hye Melahirkan Anak Kedua, Agensi Ungkap Kondisinya

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan aktris Korea Selatan, Park Shin Hye dan aktor Choi Tae Joon, tengah berbahagia setelah menyambut kelahiran anak kedua mereka.

Agensi Park Shin Hye, S.A.L.T. Entertainment, mengumumkan sang aktris telah melahirkan bayi perempuan pada Selasa (22/9). Kelahiran tersebut membuat Park Shin Hye dan Choi Tae Joon kini menjadi orang tua dari dua anak.

“Ibu dan bayinya saat ini dalam kondisi sehat. Park Shin Hye sedang beristirahat dan memulihkan diri di tengah cinta dan perhatian dari keluarganya,” kata S.A.L.T. Entertainment, dikutip dari Soompi, Selasa (22/9).

Sebelumnya, Park Shin Hye dan Choi Tae Joon telah dikaruniai anak pertama, seorang putra, yang lahir pada Mei 2022. Keduanya resmi menikah pada Januari 2022.

Kabar kelahiran anak kedua tersebut menambah kebahagiaan pasangan yang dikenal sebagai salah satu pasangan selebritas Korea Selatan. Park Shin Hye sebelumnya mengumumkan kehamilan keduanya pada awal 2026.

Park Shin Hye dikenal melalui sejumlah film dan drama populer, seperti Miracle in Cell No. 7 (2013), You're Beautiful (2009), The Heirs (2013), Pinocchio (2014–2015), Doctors (2016), dan Memories of the Alhambra (2018–2019).

Ia juga membintangi sejumlah drama dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Doctor Slump (2024), The Judge from Hell (2024), serta Undercover Miss Hong yang tamat pada Maret 2026.

Sementara itu, Choi Tae Joon dikenal lewat sejumlah judul drama, seperti Missing 9 (2017), Suspicious Partner (2017), dan Flex X Cop (2022). Ia juga membintangi film Project X (2003), Pacemaker (2012), hingga Iron Family (2024). (ant/jpnn)