Parkir Digital di Surabaya Makin Luas, Kini Didukung 926 Petugas
jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mencatat hingga 8 Juni 2026 jumlah petugas parkir yang telah menerapkan pembayaran non-tunai mencapai 926 orang, meningkat dari sebelumnya 819 petugas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo, mengatakan perluasan itu merupakan bagian dari upaya mempercepat transformasi layanan parkir yang lebih modern dan transparan.
“Semakin luas penerapan parkir digital, semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat."
"Selain mempermudah transaksi, sistem ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di lapangan,” kata Trio, Rabu (10/6).
Seiring bertambahnya petugas parkir digital, Dishub Surabaya juga memperkuat sistem pengawasan di lapangan.
Salah satu langkah yang dilakukan ialah pemasangan foto juru parkir pada rambu parkir digital Tepi Jalan Umum (TJU).
Melalui program itu, masyarakat dapat mengenali petugas resmi yang bertugas di setiap titik parkir sekaligus membantu pengawasan terhadap pelaksanaan sistem parkir digital.
“Pemasangan dilakukan melalui pendataan dan pemotretan langsung di lokasi sebelum foto dicetak dan ditempel pada rambu kawasan parkir digital,” ujarnya.
Parkir digital di Surabaya terus meluas. Hingga Juni 2026, sebanyak 926 juru parkir telah menerapkan pembayaran non-tunai di berbagai ruas jalan
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