Parkland Podomoro Karawang Hadirkan Lumiere Clubhouse, Fasilitas Resort Mewah

jpnn.com, KARAWANG - Parkland Podomoro Karawang, kawasan hunian premium yang dikembangkan oleh Agung Podomoro Land (APL) resmi menghadirkan Lumiere Clubhouse pada Sabtu (24/10)

Ini merupakan fasilitas clubhouse pertama bagi penghuni yang berlokasi di Klaster Evergreen.

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan kawasan sekaligus menegaskan komitmen Agung Podomoro Land untuk menyerahterimakan hunian berkualitas, legalitas yang jelas, dan menghadirkan fasilitas berkelas.

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Acara peresmian tersebut dihadiri oleh President Director Agung Podomoro Land Bacelius Ruru, CEO PT Astakona Megahtama Franky M. Martono, Regional Marketing Director Agung Podomoro Land Tedi Guswana, Corporate banking RM BTN, Ikhwanul Wadudi.

Kehadiran Lumiere Clubhouse sekaligus menandai babak baru pembangunan Parkland Podomoro Karawang sebagai kawasan hunian premium yang terus berkembang.

Pencapaian ini makin memperkuat posisi Parkland Podomoro Karawang yang telah memperoleh pengakuan pihak ketiga melalui penghargaan Best Grand Development & Premium Facilities.

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Regional Marketing Director Agung Podomoro Land, Tedi Guswana, mengungkapkan bahwa Parkland Podomoro Karawang memiliki 3 pilar komitmen dalam menjalankan strategi pemasaran.

“Kami ingin menunjukkan tiga komitmen Parkland Podomoro. Komitmen serah terima unit tepat waktu, komitmen kejelasan dan jaminan legalitas, serta komitmen pembangunan fasilitas. Hari ini kita buktikan komitmen tersebut. Fasilitas Lumiere clubhouse diresmikan, rumah diserahterimakan dan penandatanganan AJB serentak,” ujar Tedi Guswana.