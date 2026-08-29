Parkland Podomoro Sabet Best Grand Development and Premium Facilities 2026  

jpnn.com, KARAWANG - Parkland Podomoro Karawang kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pengembangan kawasan premium dari Agung Podomoro Land di Karawang dengan meraih penghargaan “Best Grand Development and Premium Facilities”.

Penghargaan tersebut diterima dalam ajang Indonesia Property & Bank Award 2026 yang digelar di Hotel Mulia Jakarta pada Jumat (28/8).

Penghargaan ini menjadi apresiasi terhadap konsep pengembangan Parkland Podomoro Karawang selama tiga tahun berturut-turut sejak 2024.

Kawasan yang dibangun yang tidak hanya menghadirkan kawasan hunian, tetapi membangun sebuah kawasan terpadu seluas sekitar 130 hektare yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, lifestyle, hingga aktivitas bisnis masyarakat Karawang dan sekitarnya.

Membawa Standar Baru Pengembangan Kawasan di Karawang

Penilaian pada kategori Grand Development didasarkan pada skala serta konsep pengembangan Parkland Podomoro Karawang yang menghadirkan berbagai fungsi kawasan dalam satu perencanaan besar.

Di atas kawasan seluas sekitar 130 hektare, Parkland Podomoro Karawang mengintegrasikan kawasan hunian premium yang fokus pada pengembangan klaster Emory dan Evergreen, area pertokoan sebagai penunjang lifestyle pada pengembangan Shophouse La Promenade dan Neo Promenade, hingga kawasan Central Business District (CBD).

Konsep tersebut menjadi salah satu diferensiasi utama Parkland Podomoro Karawang, terlebih pengembangan kawasan residensial dengan skala dan kelengkapan seperti ini masih relatif jarang ditemukan di Karawang.