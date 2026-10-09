Parliamentary Threshold 1% Jadi Sorotan, Pemuda Lintas Partai Gelar Konsolidasi

jpnn.com, JAKARTA - Pemuda Bulan Bintang bersama organisasi sayap kepemudaan Partai Gerakan Keadilan Suara Rakyat (GKSR) telah melakukan konsolidasi atas perubahan parliamentary threshold serta dampaknya terhadap keadilan representasi politik.

Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang Ahmad Bintang Wicaksono menyampaikan Parliamentary Threshold untuk menghadapi Pemilu 2029 telah menarik perhatian organisasi kepemudaan partai politik.

Menurut Bintang, ambang batas parlemen tidak boleh dipandang sekadar angka empat persen.

“Persoalan tersebut menyangkut prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan suara, serta hak rakyat untuk mendapatkan representasi politik,” ujar Bintang, Jumat (9/10).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah memberikan arah bahwa ketentuan ambang batas parlemen harus diubah untuk Pemilu 2029.

Mahkamah menilai ketentuan ambang batas empat persen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan, serta melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

“Kami ingin membahas ambang batas parlemen secara setara, bukan dari sudut pandang kepentingan satu partai, melainkan melalui kacamata keadilan dalam demokrasi,” jelas Bintang.

Dia menjelaskan gagasan tersebut berdasarkan pada pandangan bahwa suara sah pemilih seharusnya tetap memiliki nilai dalam proses representasi politik.