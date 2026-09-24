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Parliamentary Threshold Berpotensi Naik, Sekjen PSI Pede Efek Kaesang dan Jokowi di 2029

Parliamentary Threshold Berpotensi Naik, Sekjen PSI Pede Efek Kaesang dan Jokowi di 2029
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Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi soal parliamentary threshold naik menjadi di atas 4 persen.

Raja Juli menyebutkan bahwa saat ini partainya tidak masuk di DPR maupun parlemen. Untuk itu, partai berlambang gajah tersebut hanya mengikuti apa pun keputusan nanti.

“Apa pun yang diputuskan oleh parlemen, PSI InsyaAllah siap ya,” ucap Raja Juli di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/9).

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Menteri Kehutanan itu percaya diri bahwa tokoh-tokoh di belakang PSI akan membuat tingkat kepemilihan partai itu naik di 2029 nanti.

“Apalagi InsyaAllah dengan pengalaman dua kali pemilu, sekarang ada Mas Kaesang sebagai Ketua Umum, dan kemudian Pak Jokowi InsyaAllah juga full mengendorse PSI, InsyaAllah kami tidak ada masalah,” jelasnya.

Walau begitu, dia mengaku keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus lebih adil terkait formulasi yang lebih tepat agar suara rakyat tidak mubazir dan sia-sia.

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Raja Juli memerinci bila parliamentary threshold 4 persen, suara yang terbuang sekitar 16 juta suara.

“Kalau lima persen kira-kira berapa? Jadi saya kira formulasi yang berkeadilan dan demokratis saya kira itu menjadi penting. Namun, bagi PSI insyaallah ya, berapa pun kami siap fight di 2029,” tutur Raja Juli.

Raja Juli percaya diri bahwa tokoh-tokoh di belakang PSI akan membuat tingkat kepemilihan partai itu naik di 2029 nanti.

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