Parma Pecat Carlos Cuesta dari Kursi Pelatih
jpnn.com - JAKARTA - Parma memecat Carlos Cuesta dari kursi pelatih. Questa dipecat setelah satu setengah tahun menukangi klub Liga Italia itu.
"Setelah berdiskusi antara klub dan pelatih, disepakati bahwa kondisi antara kedua pihak tidak lagi memungkinkan untuk melanjutkan hubungan profesional, terutama terkait pengembangan proyek olahraga," tulis Parma dalam laman klub itu pada Minggu (27/9).
Pelatih berusia 31 tahun yang mantan asisten Mikel Arteta di Arsenal itu memimpin Parma pada 2025. Dia mendapat kesempatan pertama sebagai pelatih kepala di level senior dengan kontrak dua tahun.
Cuesta menggantikan Cristian Chivu yang kini menangani Inter Milan.
Selama sekitar satu setengah tahun menangani Parma, Cuesta menjadi bagian dari upaya klub untuk bersaing di Serie A.
"Saya telah memberikan segalanya hingga hari terakhir untuk sebuah tim dan klub yang telah sangat saya cintai," tulis Cuesta dalam Instagram.
Keputusan ini diambil Parma hanya sepekan setelah meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini atas Genoa. (antara/jpnn)
Parma memecat Carlos Cuesta dari kursi pelatih. Questa dipecat setelah satu setengah tahun menukangi klub Liga Italia itu.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
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