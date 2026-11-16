jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut mayoritas partai politik (parpol) koalisi tidak keberatan posisi Wapres RI pengganti Gibran Rakabuming Raka diisi kader Gerindra.

Menurut Habiburokhman, sejumlah parpol koalisi justru menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau kami dengar dari teman-teman partai politik, sebagian besar kan memang menyerahkan kepada Pak Prabowo, artinya mereka kan tidak mengajukan kadernya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Dia menilai sikap tersebut menjadi sinyal bahwa partai-partai koalisi tidak mempersoalkan jika Prabowo memilih figur dari Partai Gerindra.

"Artinya tentu mereka enggak keberatan kalau Pak Prabowo memilih orang Gerindra. Itu yang dapat kami pahami," ujarnya.

Di tengah dinamika tersebut, nama Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mulai menguat sebagai salah satu kandidat pengganti Gibran.

Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI itu telah disuarakan sejumlah DPD Gerindra. Di antaranya dari Banten, Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Papua Barat Daya, Lampung, hingga Sulawesi Selatan.

Habiburokhman menganggap usulan dari kader daerah tersebut sebagai aspirasi yang wajar.