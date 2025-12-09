Partai Demokrat Kirimkan Dendeng Sapi Siap Saji untuk Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Demokrat mengirimkan bantuan makanan dendeng sapi kaleng siap saji sebanyak 250 kaleng untuk korban bencana banjir bandang dan longsong di Pulau Sumatra meliputi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatara Barat, dan Aceh.

Bantuan itu akan didistribusikan oleh organisasi mahasiswa yang mengatasnamakan Unit Kegiatan Mahasiswa Search and Rescue (SAR) Universitas Hasanuddin Makassar di Aceh Tamiang.

Selain memberikan bantuan, tim SAR juga menerjunkan sebanyak 14 orang akan bertahan di lokasi banjir bersama tim TNI, Polri, Basarnas dan Relawan lainnya untuk membantu para korban.

“Alhamdullah kita terjunkan Tim dari SAR Unhas selain mendistribusikan makanan dari DPP Partai Demokrat dan juga membantu para korban, kurang lebih selama 14 hari tim kita berada di sana,” tegas Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Umar Arsal dalam keterangan tertulis pada Selasa (9/12/2025).

Mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap bantuan yang diberikan partainya bermanfaat bagi para korban.

“Kehadiran kami diharapkan dapat membantu para tim relawan lainnya. Ini bentuk upaya kami untuk Saudara yang terkena musibah. Kita doakan yang terbaik buat para korban,” ujar Umar.

Lebih lanjut, Umar Arsal mengatakana langkah tim relawan merupakan bentuk komitmen sekaligus misi kemanusiaan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat luas.

Dalam kesempatan itu, Umar Arsal juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada DPP Partai Demokratik yang telah mempercayai SAR Unhas untuk mendistribusikan bantuan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atas bantuan trasportasi.(fri/jpnn)