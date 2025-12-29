Partai Gema Bangsa Sebut Kepala Daerah Harus Dipilih Rakyat, Bukan Elite Politik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gema Bangsa Ahmad Rofiq mengegaskan, pihaknya menolak keras adanya wacana kepala daerah kembali dipilih lewat DPRD.

"Ini akan menjadi preseden buruk dan kemunduran demokrasi. Kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat," kata Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq dalam keteragannya, Senin (29/12).

Rofiq menjelaskan, dalam perjalanan demokrasi, Indonesia pernah melakukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan telah diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca Juga: Pilkada via DPRD Menggeser Rakyat Jadi Fitur Demokrasi Nonaktif

Hal ini juga sekaligus untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses demokrasi dan meningkatkan kualitas Pemerintahan Daerah.

Ditegaskan Rofiq, demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar efisiensi prosedural atau kepentingan elite politik. Demokrasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat.

"Pilkada langsung adalah salah satu capaian penting reformasi yang tidak boleh ditarik mundur," tegasnya.

Baca Juga: Pilkada Melalui DPRD bukan Solusi Menekan Biaya Politik Tinggi

Ada sejumlah alasan Gema Bangsa menolak pemilihan Kepala Daerah lewat DPRD. Pertama, pemilihan langsung adalah prinsip dasar demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri.

Kedua, menjaga akuntabilitas politik. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat akan lebih bertanggung jawab kepada rakyat dan lebih transparan dalam menjalankan tugasnya.