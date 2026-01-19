Partai Gerakan Rakyat Blak-blakan Menyebut Anies Baswedan
jpnn.com - JAKARTA - Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat telah mendeklarasikan diri sebagai partai politik.
Partai Gerakan Rakyat menyatakan harapan agar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dapat menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 Gerakan Rakyat di Jakarta, Minggu (18/1).
Terang-terangan, Sahrin mengatakan bahwa arah perjuangan Gerakan Rakyat ke depannya adalah Anies Baswedan.
“Sudah jelas arah perjuangan kita (Partai Gerakan Rakyat) ke depan bahwa di kondisi seperti apapun, Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan,” katanya.
Adapun Anies telah diberikan kartu tanda anggota nomor 0001 oleh Sahrin pada 17 Desember 2025.
Sementara itu, dia mengatakan Gerakan Rakyat menargetkan pada Februari 2026 sudah terdaftar di Kementerian Hukum RI sebagai parpol.
Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh kader Gerakan Rakyat untuk berjiwa militan demi memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai parpol.
Partai Gerakan Rakyat menargetkan pada Februari 2026 sudah terdaftar sebagai parpol, berharap Anies Baswedan jadi presiden.
