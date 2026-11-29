jpnn.com, BANDUNG - Partai Hanura mulai membenahi infrastruktur partai lebih awal menjelang verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2027 guna mengejar target minimal 4,5 juta suara nasional dalam Pemilu 2029.

Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menyatakan partainya menargetkan perolehan minimal 4,5 juta suara nasional dan tiga kursi DPR RI dari Jawa Barat untuk kembali ke Senayan pada Pemilu 2029.

Dalam keterangannya di Bandung, Sabtu (28/11/2026), Rio Capella menjelaskan bahwa pencapaian target tersebut bertumpu pada pembenahan infrastruktur partai lebih awal. Langkah ini dilakukan sebagai persiapan menjelang tahapan verifikasi administrasi dan faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2027 mendatang.

"Suara tertinggi untuk daerah pemilihan di seluruh Indonesia itu adalah Jawa Barat, hampir 40 juta lebih. Hanura pernah punya sejarah tiga kursi DPR RI dapil Jawa Barat dan kita ingin mengembalikan itu kembali seperti dulu lagi," kata Rio Capella usai menggelar konsolidasi Tim Task Force bersama DPD dan 27 DPC Partai Hanura se-Jawa Barat.

Ia menjelaskan apabila ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tetap bertahan di angka empat persen, Hanura harus mengamankan sedikitnya 4,5 juta suara secara nasional dengan asumsi kenaikan jumlah pemilih sebesar lima persen dibanding Pemilu 2024.

Untuk memastikan kesiapan mesin partai, DPP Hanura menerjunkan tim task force ke seluruh Indonesia dan Jawa Barat menjadi provinsi ke-35 dari 38 provinsi yang dikunjungi. Dari 34 provinsi sebelumnya, hampir 95 persen kepengurusan disebutnya telah tertata rapi.

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Di Jawa Barat, sebanyak 27 DPC kabupaten/kota juga disebut telah merampungkan musyawarah cabang (Muscab) dan kini tengah merampungkan kepengurusan di tingkat kecamatan sebelum verifikasi KPU yang diperkirakan berlangsung pada Juni mendatang.

"Target kami saat verifikasi nanti, Hanura sudah melengkapi kepengurusan di 7.300 kecamatan seluruh Indonesia," katanya.