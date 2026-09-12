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Partai Indonesia Terang Mulai Panaskan Mesin Politik, Ketum Rizayati Bilang Begini

Partai Indonesia Terang Mulai Panaskan Mesin Politik, Ketum Rizayati Bilang Begini
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Ketua Umum Partai Indonesia Terang (Pinter) Cut Nyak Rizayati. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Partai Indonesia Terang (Pinter) mulai memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2029.

Ketua Umum PIT Cut Nyak Rizayati mengatakan konsolidasi nasional menjadi langkah awal untuk memperkuat struktur partai di seluruh Indonesia.

Konsolidasi tersebut mencakup 38 provinsi hingga struktur di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa.

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“Ini persiapan untuk menghadapi pemilu dan pemilu presiden 2029,” kata Cut Nyak Rizayati.

Dia menegaskan Pinter tidak ingin sekadar hadir sebagai partai politik yang menawarkan slogan.

Menurut Cut Nyak, setiap program yang disampaikan kepada masyarakat harus dapat dibuktikan melalui kerja nyata.

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“Jangan asal-asal ngomong doang. Omongan ini harus kami buktikan,” tegasnya.

Cut Nyak mengatakan partainya akan mendorong program yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Partai Indonesia Terang (Pinter) mulai memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2029.

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