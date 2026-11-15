jpnn.com, KEBUMEN - Pimpinan Daerah (Pimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Jawa Tengah bertemu dengan sejumlah petani dan pegiat seni.

Dialog yang digelar di salah satu rumah kader PKN di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Sabtu (14/11) berlangsung gayeng.

"Kami pegiat seni, terutama tradisi, menghadapi perkembangan zaman tak mudah. Prinsip ideal melestarikan budaya adiluhung menjadi tantangan tersendiri," ungkap Ki Dalang Edi kepada Wakil Ketua Pimpinan Daerah PKN Jawa Tengah Sunaryo Ngadimo Rejo, yang hadir didampingi jajaran pengurus Pimda.

Menurutnya, generasi kekinian mulai asing dengan warisan leluhur. Padahal, di negara lain, kesenian tradisional malah dipelajari dan dikembangkan lebih baik.

"Kami prihatin dengan kondisi ini," lanjut Ki Edi.

Dia berharap, partai politik sebagai salah satu aset bangsa, bisa memberikan perhatian. Misalnya dalam bentuk strategi agar seni budaya warisan leluhur ini tidak punah.

Sunaryo menanggapi keluh-kesah pegiat seni tradisional dengan mengagendakan gelaran rutin wayang kulit.

"Dalam waktu dekat, kita akan 'nanggap-wayang' karena saya secara pribadi juga penggemar wayang kulit," ujarnya.