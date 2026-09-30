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Partai Nonparlemen Usul PT 1 Persen, Said PDIP: Namanya Usulan Boleh

Partai Nonparlemen Usul PT 1 Persen, Said PDIP: Namanya Usulan Boleh
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Said Abdullah, politikus PDIP. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mempersilakan partai yang tak bercokol di DPR mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) satu persen.

"Ya, enggak apa-apa, kan, boleh. Boleh, dong. Jangankan satu persen, tanpa PT juga boleh mengajukan," kata Said menjawab awak media dikutip Rabu (30/9).

Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan fraksi di Senayan tentu akan menimbang alasan partai nonparlemen mengajukan PT satu persen.

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"Tidak mungkin partai-partai nonparlemen datang, nih, lo, saya minta satu persen, enggak mungkin. Kami pelajari, kami pertimbangkan dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, koalisi partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menyusun naskah akademik menyikapi Revisi UU Pemilu.

Ketua Umum GKSR Said Iqbal mengatakan naskah akademis memuat 30 isu seputar RUU Pemilu, termasuk isu ambang batas parlemen yang menjadi isu utama.

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GKSR terdiri dari delapan partai non-parlemen, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.

Lewat draf naskah akademis tersebut, GKSR menolak wacana kenaikan PT menjadi lima persen dan mengusulkan satu persen.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mempersilakan partai yang tak bercokol di DPR mengusulkan ambang batas parlemen satu persen.

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