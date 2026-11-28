jpnn.com - Demokrasi tidak cukup hanya ditandai dengan banyaknya partai politik.

Demokrasi membutuhkan partai yang memiliki ideologi, sistem kaderisasi, mekanisme kepemimpinan, dan kemandirian dalam mengambil keputusan.

Tanpa itu, partai berisiko hanya menjadi kendaraan politik untuk mengejar kekuasaan, bukan institusi yang memperjuangkan kepentingan rakyat.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menarik untuk ditempatkan dalam perdebatan tersebut. Pada 23 September 2023, Kaesang Pangarep resmi bergabung sebagai anggota PSI. Hanya dua hari kemudian, 25 September 2023, ia ditetapkan sebagai Ketua Umum menggantikan Giring Ganesha.

Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mendasar tentang proses kaderisasi dan demokrasi internal partai.

Bagaimana seseorang yang baru dua hari menjadi anggota dapat langsung menduduki jabatan tertinggi dalam organisasi politik?

Secara organisatoris, partai tentu memiliki kewenangan menentukan kepemimpinannya melalui mekanisme internal.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada sah atau tidaknya keputusan tersebut. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah proses itu mencerminkan pelembagaan partai yang sehat.