menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Partai Ummat Dukung Penuh Prabowo Cegah Kebocoran APBN 2027

Partai Ummat Dukung Penuh Prabowo Cegah Kebocoran APBN 2027

Partai Ummat Dukung Penuh Prabowo Cegah Kebocoran APBN 2027
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar tegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan anggaran negara. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar tegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan anggaran negara.

Pernyataan sikap itu disampaikannya menyusul keputusan DPR RI mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang.

"Yang nilainya justru menembus Rp4.106,3 triliun, meningkat dari usulan awal pemerintah sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka belanja ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah fiskal Indonesia," ujar dia.

Baca Juga:

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9) lalu. Seluruh fraksi di DPR menerima dan menyetujui pengesahan tersebut.

Heikal menilai pengawasan ketat dan efisiensi diperlukan agar anggaran raksasa ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

"Pasalnya dana APBN Rp 4.106,3 Triliun adalah uang rakyat yang wajib dijaga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tegas dia.

Baca Juga:

Heikal menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Selain itu, seluruh rakyat Indonesia wajib hidup sejahtera.

"Tanggung jawab kita semua supaya tidak ada lagi rakyat Indonesia yang hidup kelaparan penuh penderitaan," kata dia.

Partai Ummat sangat mendukung ketegasan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi dan pemberantasan kebocoran anggaran negara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI