Partai Ummat Dukung Penuh Prabowo Cegah Kebocoran APBN 2027

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar tegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan anggaran negara.

Pernyataan sikap itu disampaikannya menyusul keputusan DPR RI mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang.

"Yang nilainya justru menembus Rp4.106,3 triliun, meningkat dari usulan awal pemerintah sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka belanja ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah fiskal Indonesia," ujar dia.

Baca Juga: Jokowi Tersenyum Ditanya Keterkaitannya dengan Penyadapan Prabowo

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9) lalu. Seluruh fraksi di DPR menerima dan menyetujui pengesahan tersebut.

Heikal menilai pengawasan ketat dan efisiensi diperlukan agar anggaran raksasa ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

"Pasalnya dana APBN Rp 4.106,3 Triliun adalah uang rakyat yang wajib dijaga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tegas dia.

Heikal menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Selain itu, seluruh rakyat Indonesia wajib hidup sejahtera.

"Tanggung jawab kita semua supaya tidak ada lagi rakyat Indonesia yang hidup kelaparan penuh penderitaan," kata dia.