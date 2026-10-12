Partai Ummat Dukung Tes Narkoba terhadap ASN, Pejabat Negara, dan Anggota Dewan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar menyatakan sangat mendukung dan mengapresiasi ide Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin memberantas narkoba serentak di seluruh Indonesia.

Dalam hal ini terkait usulan mewajibkan tes narkoba terhadap jajaran pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN), pejabat negara, dan anggota DPR/DPRD/DPD RI.

"Bahaya narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan generasi muda sehingga diperlukan perhatian khusus dan tindakan yang tegas secara terukur dan masif, seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta seluruh jajarannya. Memberantas narkoba sampai keakar- akarnya langsung ke sarangnya," tegas Heikal.

Menurutnya, langkah nyata kinerja Kapolri patut diberikan apresiasi. Dia mengatakan operasi penggerebekan sarang narkoba juga bentuk nyata dari slogan Jenderal Suyudi bahwa Polri bersama masyarakat.

Heikal mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia wajib turun tangan untuk memantau, mengawasi dan menindak secara terukur atas kejahatan narkoba.

"Saya selaku Ketua Harian DPP Partai Ummat sangat salut angkat topi buat Kapolri baru melakukan pemberantasan narkoba yang terbaik dalam sejarah. Saya atas nama pengurus Partai Ummat sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia atas keberhasilannya melakukan pemberantasan narkoba sampai ke sarangnya. Kami Partai Ummat berharap selalu waspada dan jangan sampai lengah dan tetap lakukan kerja-kerja yang tegas, terukur dan masif terhadap bahaya laten narkoba," pungkasnya. (flo/jpnn)