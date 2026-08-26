Partai Ummat Gelar Diskusi Bulanan, Ajak Media Massa dan Para Tokoh Bertukar Pikiran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar menggelar diskusi bulanan bersama sejumlah awak media massa dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Diskusi tersebut mengangkat tema " Mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pencalonan Presiden dan Ketauladan Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW'.

Kegiatan yang digelar bersama istrinya Nofalia Heikal Safar itu bertempat di Kantor Heikal Safar & Partners Grand Kota Bintang, Jalan Kalimalang KH Noer Ali Kota Bekasi Jawa Barat .

Menurut Ketua Harian DPP Partai Ummat tersebut, diskusi itu bertujuan sebagai ruang pertemuan antara gagasan hukum dan ketatanegaraan dengan nilai-nilai moral serta keteladanan kepemimpinan Rasulullah SAW.

Forum diskusi bulanan pertama tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang keilmuan, khususnya bidang hukum, politik, dan keislaman, di antaranya yakni Ustadz Farid Okbah Anung Alhamad, Dr. Theo Yusuf, dan Thorik Thalib

Kehadiran para pembicara ini diharapkan bisa memperkaya perspektif peserta dalam melihat persoalan ketatanegaraan, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencalonan presiden.

Turut hadir pula dalam Forum Diskusi Bulanan tersebut yakni Sekjen DPP Partai Ummat Taufik Hidayat, para pimpinan pengurus DPP maupun pengurus DPW DKI Jakarta Partai Ummat serta ratusan simpatisan.

Selain itu, hadir juga sukarelawan militan pendukung bakal calon Gubernur DKI Jakarta Bang Heikal Safar dan sejumlah tokoh ormas Islam lainnya.