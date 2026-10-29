Partai Ummat Gelar Kegiatan Panen Raya Bersama Ratusan Petani Sukamulya

jpnn.com, BEKASI - Heikal Safar langsung bergerak cepat menjalankan kerja nyata program setelah resmi dikukuhkan sebagai Ketua Harian DPP Partai Ummat untuk memperkuat jaringan kerakyatan dan konsolidasi di tingkat akar rumput di seluruh Indonesia.

Dia didampingi sang istri Nofalia Heikal Safar yang dikukuhkan sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi DPP Partai Ummat

Keduanya melaksanakan kegiatan panen raya memotong padi, sekaligus makan siang gratis bersama ratusan petani binaan Partai Ummat di sawah pedesaan Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Jawa Barat.

Kegiatan itu juga dihadiri oleh dr. H. Firdaus fungsionaris DPD Partai Ummat Kabupaten / Kota Bekasi, dan tokoh masyarakat Bekasi Ustaz Haryono serta Pengurus DPP, DPW dan DPD Partai Ummat Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

Turut hadir pula ratusan warga, dan juga sejumlah kelompok tani kader binaan Partai Ummat

Selain itu hadir juga dari TNI, Polri maupun tokoh - tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi dari berbagai pedesaan di Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi

Nofalia mengatakan dalam sektor pertanian Indonesia terutama kesejahteraan bagi para petani dirasakan masih belum merata di pelosok daerah.

"Hasil produk pertanian juga baru mulai merangkak naik di tengah maju dan berkembangnya teknologi sektor pertanian negara-negara tetangga, terutama negara penghasil beras Thailand dan Vietnam," ujar Nofalia.