Partai Ummat Hadiri Kongres Nasional Keadilan, Bahas Penguatan Kerja Sama Politik

jpnn.com, MELAKA - Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar dan Sekjen DPP Partai Ummat Taufik Hidayat menghadiri undangan kehormatan Perdana Menteri Malaysia sekaligus Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim, dalam peresmian Kongres Nasional Keadilan 2026 di Melaka International Trade Centre (MITC), Ayer Keroh, Melaka, Sabtu (15/8).

Kongres Nasional Keadilan ke-19 yang berlangsung pada 14–16 Agustus 2026 tersebut mengusung tema “Memugar Reformasi, Membina MADANI”.

Kegiatan ini dihadiri ribuan perwakilan, pemerhati, anggota PKR, serta tamu undangan dari berbagai kalangan.

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Menurut Heikal Safar, rangkaian kongres diisi sejumlah agenda utama, antara lain sesi perbahasan yang melibatkan 16 pembahas dari berbagai sayap partai dan perwakilan negeri.

Pembahasan mencakup sejumlah persoalan strategis, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat.

Agenda lainnya yakni penyampaian Anugerah Bill Kayong kepada lima keluarga sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian anggota yang dinilai berjasa kepada partai.

Kongres juga diramaikan Karnival Rahmah Mega serta kerja sama strategis dengan berbagai agensi pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Selain itu, penyelenggaraan Karnival Rahmah Mega dan kerja sama strategis bersama berbagai agensi pemerintah menjadi bagian penting dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Heikal kepada media, Minggu (16/8/).