Partai Ummat Minta Jabatan Wapres Diisi Sosok Berintegritas untuk Membantu Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar turut menyikapi situasi perpolitikan nasional, menanggapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11). Menurutnya, jabatan wapres pengganti nantinya sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo untuk menentukannya.

"Pasalnya mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tersebut diatur secara tegas oleh konstitusi. Yakni pernyataan kekosongan jabatan. MPR menggelar rapat untuk menyatakan secara resmi terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden sebelum mengirimkan surat permintaan nama kandidat kepada Presiden," ujar Heikal.

Dia menambahkan sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Prabowo Subianto berwenang mengusulkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada MPR.

Nantinya, MPR akan memilih satu orang di antara kedua kandidat tersebut melalui sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan.

Namun demikian Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar berharap agar tahapan konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia wajib diseleksi dengan cermat dan matang.

"Tentunya Wakil Presiden yang sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia yang berintegritas, soliditas dan sinergitas, agar tidak ada lagi kejadian yang serupa ke depannya," tegasnya.

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Heikal mendorong semua pihak pemangku kebijakan yang telah diberikan amanah dan kepercayaan oleh seluruh rakyat Indonesia mendukung agar proses memilih wapres ini benar-benar bijak, tidak bisa gegabah.

"Lantaran seluruh rakyat Indonesia sangat mendambakan setelah 81 Tahun Indonesia Merdeka, seharusnya sudah ada hasilnya yang berdampak kepada kesejahteraan ekonomi rakyat serta membanggakan seluruh rakyat Indonesia," sambung Heikal.