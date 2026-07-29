Partai Ummat Minta Prabowo Bersihkan Oknum Nakal di Institusi Penegak Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Ummat, Heikal Safar menyatakan Partai Ummat mendukung program maupun kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam upaya melawan kezaliman, menegakkan keadilan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Tokoh ormas dan aktivis hukum itu juga menyerukan persatuan Indonesia untuk fokus dan berani memberantas korupsi sampai ke akar - akarnya.

Partai Ummat, lanjutnya, meminta dan mendorong pemerintah mengevaluasi semua institusi penegak hukum dan bersih-bersih dari oknum - oknum yang korup.

"Bayangkan saja jika perampok menggunakan seragam aparat penegak hukum dan punya kantor mewah dan megah, sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bukan? Hal ini sesuai dengan visi dan misi landasan AD Partai Ummat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sampai ke akar - akarnya wajib didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, " tegas Heikal.

Dia juga meminta pemerintah memerhatikan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan mengelola kekayaan alam secara berdaulat sesuai mandat UUD 1945.

Heikal mengingatkan tentang kedaulatan sumber daya alam dan meminta pemerintah memastikan rakyat mendapat manfaat maksimal dari kekayaan sumber daya alam tanpa kebocoran.

"Tentunya kami mendukung berbagai macam program yang telah dijanjikan saat kampanye dan canangkan pemerintah Prabowo yang telah janji kampanyenya ketahanan pangan memberikan Makanan Bergizi Gratis, (MBG), Program Koperasi Merah Putih, dan Program Sekolah Rakyat, "pungkas Heikal. (flo/jpnn)



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