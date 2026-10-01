Partai Ummat Puji Langkah Prabowo Merombak Kabinet demi Perubahan Baik

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar menanggapi perombakan sejumlah posisi menteri dan wamen dalam Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10).

Heikal menyatakan Partai Ummat mendukung langkah Presiden Prabowo melakukan perubahan sejumlah posisi strategis pemerintahan.

Menurut dia, pergantian pejabat merupakan bagian dari kewenangan presiden dalam menjalankan pemerintahan.

"Partai Ummat sangat memuji keberanian Prabowo dan mendukung setiap langkah nyata Presiden Prabowo untuk kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan mengubah sejumlah posisi strategis pemerintahan. Perombakan jabatan tersebut mencakup sejumlah jabatan menteri, pergantian KSP dan Kapolri," ujar Heikal dalam keterangan tertulis kepada awak media.

Dia merujuk pada Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur kewenangan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri negara.

Heikal menilai perubahan susunan kabinet merupakan hal yang dapat dilakukan dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

Dia juga mengatakan pergantian sejumlah pejabat menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan pemerintahan.

"Sehingga Partai Ummat menilai Presiden Prabowo Subianto menandakan sangat responsif dan peka terhadap saran dan kritik seluruh elemen anak bangsa yang berkembang belakangan ini," ujar Heikal.