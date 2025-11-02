Partai Ummat Soroti Kebijakan Pramono, Tolong Berpihak Kepada ‘Wong Cilik’

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat DKI Jakarta merespons kinerja Pramono sebagai bagian agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat Wilayah DKI Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Ketua DPW Partai Ummat DKI Jakarta Buya Fikri Bareno menyampaikan pihaknya memandang setelah beberapa waktu kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, arah pembangunan dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

“Terutama dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat dan menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jakarta,” ungkap Fikri Minggu (2/11).

Sebagai partai politik yang berkomitmen pada perjuangan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, Buya Fikri menyatakan Partai Ummat merasa berkewajiban untuk menyampaikan kritik dan seruan perbaikan atas sejumlah kebijakan yang belum optimal.

Pertama, Partai Ummat menilai kepemimpinan Gubernur Pramono Anung belum menunjukkan visi dan langkah nyata dalam mengatasi persoalan pokok Jakarta, seperti kemacetan, banjir, tata ruang, dan kemiskinan perkotaan.

"Banyak program yang bersifat seremonial dan kurang menyentuh akar permasalahan masyarakat," tegas Buya Fikri.

Komitmen Pramono juga dinilai lemah dalam membangun transportasi publik yang terintegrasi dan ramah lingkungan.

Menurut Partai Ummat integrasi antara moda transportasi masih terbatas dan belum memberikan solusi nyata terhadap kepadatan lalu lintas yang semakin parah.