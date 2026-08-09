Parti Libur 2026 Berlangsung Spektakuler, 18.000 Penonton Jadi Saksi

jpnn.com, BATU - Festival musik, Parti Libur 2026 sukses digelar dengan meriah di Batu Night Spectacular (BNS), Kota Batu, Jawa Timur pada 1-2 Agustus 2026.

Sepekan berlalu, festival tahunan yang diprakarsai oleh Gahtan Thoriq itu masih jadi pembahasan hangat. Banyak komentar positif hingga pujian yang ditujukan kepada Parti Libur 2026.

Penonton atau pun netizen menyampaikan kesan setelah menyaksikan Parti Libur tahun ini. Tidak hanya membahas soal tema Caravan, warganet juga memuji pemilihan line-up, panggung, aktivasi, hingga berbagai movement yang dilakukan Parti Libur 2026.

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"Alhamdulillah Parti Libur 2026 lancar. Semoga Parti Libur bisa menjadi alternatif festival yang berada di luar Jakarta," kata Gahtan Thoriq, pendiri sekaligus CEO Parti Libur.

"Biasanya festival dituntut untuk lebih besar, dengan band besar, dan sebagainya. Di Parti Libur, kami tidak ingin mengikuti pola. Kami ingin punya ciri khas, menghadirkan festival di tempat-tempat yang unik," sambungnya.

Parti Libur 2026 Dihadiri Belasan Ribu Penonton

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Digelar selama dua hari, Parti Libur 2026 mampu menyedot 18.000 penonton. Jumlah penonton melampaui ekspektasi penyelenggara.

Hal tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa Parti Libur yang sebelumnya digelar di Lumajang sudah menjadi agenda rutin pencinta musik, khususnya di Jawa Timur.