Partner Connect 2026: Strategi Yonyou Indonesia Pacu Transformasi Digital

jpnn.com - Kebutuhan perusahaan terhadap sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis kecerdasan buatan makin besar.

Menangkap momentum ini, PT Yonyou Network Indonesia menggelar Yonyou Indonesia Partner Connect 2026 di Jakarta.

General Manager Yonyou Indonesia, Bruce Xu menyampaikan Yonyou Indonesia Partner Connect 2026 sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi dan memperluas ekosistem mitra berbasis teknologi.

“Mengusung tema ‘Unlocking New Business Opportunities Together’ forum ini menjadi tonggak penting menyelaraskan visi dengan para mitra strategis,” ungkap Bruce dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Dalam kesempatan tersebut, Yonyou juga memperkenalkan inovasi terbaru berbasis AI sebagai bagian dari komitmen mendorong transformasi menuju intelligent enterprise.

Bruce menegaskan peran Yonyou sebagai penyedia Enterprise AI tidak hanya sebatas menghadirkan teknologi, tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih luas bagi para mitra.

“Sebagai penyedia Enterprise AI, Yonyou berkomitmen menghadirkan peluang yang lebih besar, layanan beragam, efisien dan biaya lebih rendah,” jelas dia.

Bruce menambahkan, Yonyou Indonesia akan terus memperluas kolaborasi dengan distributor lokal, mitra implementasi, mitra ekosistem, serta independent software vendors (ISV) guna memperkuat penetrasi pasar dan mendorong kesuksesan bersama di Indonesia.