menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Partnership McDonald’s dan G-Dragon Hadir di Indonesia Lewat Joah-Yo! Meal

Partnership McDonald’s dan G-Dragon Hadir di Indonesia Lewat Joah-Yo! Meal

Partnership McDonald’s dan G-Dragon Hadir di Indonesia Lewat Joah-Yo! Meal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kolaborasi McDonalds dengan G-Dragon. Foto: mcd

jpnn.com, JAKARTA - Belum genap 24 jam sejak diluncurkan pada 30 Oktober 2026 lalu, Enamel Pin Set PEACEMINUSONE langsung ludes diburu.

Kolaborasi antara McDonald’s dan ikon K-Pop G-Dragon lewat kampanye Joah-yo! Meal sukses membuktikan daya magnet sang "Joah-yo Fairy" di Indonesia masih begitu kuat.

Bagi Frans Halim, keberhasilan mengamankan pin tersebut bukan perkara kebetulan.

Baca Juga:

Penggemar berat G-Dragon sekaligus Superfans McD sudah bersiaga di depan layar ponselnya jauh sebelum jam makan siang dimulai.

"Senang banget akhirnya bisa dapat Enamel Pin Set! Kemarin aku sudah menunggu dari jam 11 siang. Rasanya jadi makin enggak sabar buat dapetin Vintage Cap dan Tote Bag biar koleksiku lengkap," ucap Frans.

Mengusung konsep “ICON × ICON”, kolaborasi lintas budaya populer ini memboyong Indonesia masuk ke dalam jajaran 13 pasar Asia—bersama Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.

Baca Juga:

Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia Caroline Kurniadjaja, mengaku tak heran melihat tingginya gelombang antusiasme ini.

Basis penggemar budaya Korea di tanah air yang begitu solid menjadi alasan utama kolaborasi ini terasa sangat relevan.

Belum genap 24 jam sejak diluncurkan pada 30 Oktober 2026 lalu, Enamel Pin Set PEACEMINUSONE langsung ludes diburu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI