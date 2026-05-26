PAS7700 Hadir untuk Dukung Infrastruktur Data Enterprise Berbasis AI

jpnn.com, JAKARTA - Synology meluncurkan PAS7700 di Indonesia, sebagai sistem penyimpanan data all-flash NVMe pertama miliknya dengan arsitektur aktif-aktif untuk kebutuhan enterprise berskala besar.

Perangkat tersebut dirancang untuk mendukung beban kerja krusial dengan performa tinggi, operasional tanpa henti, serta efisiensi biaya bagi perusahaan yang menghadapi pertumbuhan data secara masif.

Peluncuran PAS7700 dilakukan di tengah meningkatnya adopsi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), analisis big data, dan digitalisasi operasional di berbagai sektor industri di Indonesia.

Seiring perkembangan tersebut, infrastruktur data dinilai tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam mendukung operasional bisnis sehari-hari.

Indonesia Country Manager Synology Clara Hsu, mengatakan perusahaan di Indonesia kini semakin aktif mengadopsi teknologi AI dan otomatisasi sistem sehingga beban kerja pusat data internal meningkat signifikan.

“PAS7700 hadir sebagai jawaban langsung kami bagi berbagai industri di Indonesia yang ingin memperbarui infrastruktur yang sudah ada agar mampu mengikuti kebutuhan pengelolaan data yang terus meningkat pesat,” ujar Clara.

Menurut dia, arsitektur aktif-aktif yang dimiliki PAS7700 memungkinkan pemrosesan data berskala besar dan aplikasi berbasis AI berjalan selama 24 jam tanpa gangguan.

Executive Vice President Synology NAS Group, Bie-i Chu, menambahkan PAS7700 merupakan hasil pengalaman Synology selama lebih dari 25 tahun di industri penyimpanan data serta kolaborasi dengan pengguna enterprise.