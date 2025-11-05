menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Pasang Badan soal Utang Whoosh, Prabowo: Saya Tanggung Jawab

Pasang Badan soal Utang Whoosh, Prabowo: Saya Tanggung Jawab

Pasang Badan soal Utang Whoosh, Prabowo: Saya Tanggung Jawab
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025). ANTARAFOTO/Galih Pradipta/YU (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto pasang badan mengenai penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Dia juga meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak khawatir mengenai masalah itu.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sembarangan. Dia menyebut pemerintah sudah menghitung dan menyatakan tidak ada masalah.

"Jadi, PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Baca Juga:

Mantan Menteri Pertahanan era pemerintahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan pemerintah telah mempelajari permasalahan terkait utang proyek Whoosh dan memastikan tidak ada persoalan yang perlu dikhawatirkan.

Prabowo menegaskan tanggung jawab terhadap proyek itu berada di tangannya selaku Presiden Republik Indonesia.

"Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu Whoosh semuanya," ucap Prabowo.

Baca Juga:

Menurut dia, transportasi publik seperti Whoosh tidak dapat diukur dari sisi keuntungan atau kerugian finansial semata, melainkan dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Kepala Negara menyebut skema pembiayaan transportasi umum di berbagai negara umumnya merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik (public service obligation).

Presiden Prabowo Subianto pasang badan untuk menyelesaikan masalah utang Whoosh, kereta cepat yang dibangun era Jokowi. Begini kalimatnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI