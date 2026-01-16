Pasang Badan untuk Prabowo, Bapersipil Lawan Segala Bentuk Politisasi Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Barisan Penggerak Supremasi Sipil (Bapersipil) menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam upaya penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sikap tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang dirilis di Bogor, Selasa (6/1).

Penggagas Bapersipil, Ade Adriansyah, menegaskan bahwa bencana merupakan ujian solidaritas nasional yang seharusnya menyatukan seluruh elemen bangsa, bukan dimanfaatkan sebagai alat kepentingan politik jangka pendek.

Baca Juga: BNN Perkuat Implementasi Visi Prabowo dalam Perang Melawan Narkoba

Ia menilai, eksploitasi penderitaan masyarakat demi elektabilitas merupakan tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan.

"Musibah ini adalah duka bangsa, bukan panggung elektabilitas. Sangat memprihatinkan jika masih ada pihak yang sibuk menempelkan label politik di atas penderitaan rakyat," kata Ade Adriansyah melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (15/1).

Bapersipil sekaligus mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk pimpinan organisasi sosial dan politik, untuk menjaga kemurnian aksi kemanusiaan.

Organisasi ini juga menyatakan kesiapan berada di garda terdepan dalam mendukung langkah-langkah penanganan bencana sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara.

Dalam pernyataannya, Bapersipil turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, tim SAR, serta para sukarelawan yang terlibat langsung di lapangan.