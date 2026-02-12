menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Pasang Perangkap Ikan, Anjasmi Hilang Diduga Terseret Arus Sungai Musi

Pasang Perangkap Ikan, Anjasmi Hilang Diduga Terseret Arus Sungai Musi

Pasang Perangkap Ikan, Anjasmi Hilang Diduga Terseret Arus Sungai Musi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR Gabungan saat mencari korban di Sungai Musi. Foto dok Basarnas Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang warga di Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang dikabarkan tenggelam terbawa arus Sungai Musi saat memasang perangkap ikan, Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.

Korban diketahui bernama Anjasmi Andesta (32).

Kejadian berawal saat korban bersama kedua orang rekannya pergi ke sungai untuk memasang perangkap ikan.

Baca Juga:

Saat tiba di sungai, korban berpencar dengan rekannya untuk memasang perangkap ikan sendiri-sendiri, tak lama kemudian kedua rekan korban mendengar suara teriakan minta tolong dan segera mendatangi sumber suara.

Namun, setelah dilakukan pencarian korban tak kunjung ditemukan, diduga kuat korban tenggelam terseret arus sungai.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan pihaknya sudah memerintahkan satu tim Rescue Basarnas untuk berangkat menuju lokasi kejadian guna melakukan pencarian terhadap korban.

Baca Juga:

"Saat ini Tim Rescue kami sudah berada di lokasi untuk melakukan pencarian," ungkap Raymond, Kamis (12/2).

Metode yang dilakukan yakni dengan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi 2 SRU.

Seorang pria bernama Anjasmi Andesta (32) tenggelam saat memasang perangkap ikan di Sungai Musi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI