Pasang Perangkap Ikan, Anjasmi Hilang Diduga Terseret Arus Sungai Musi

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang warga di Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang dikabarkan tenggelam terbawa arus Sungai Musi saat memasang perangkap ikan, Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.

Korban diketahui bernama Anjasmi Andesta (32).

Kejadian berawal saat korban bersama kedua orang rekannya pergi ke sungai untuk memasang perangkap ikan.

Saat tiba di sungai, korban berpencar dengan rekannya untuk memasang perangkap ikan sendiri-sendiri, tak lama kemudian kedua rekan korban mendengar suara teriakan minta tolong dan segera mendatangi sumber suara.

Namun, setelah dilakukan pencarian korban tak kunjung ditemukan, diduga kuat korban tenggelam terseret arus sungai.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan pihaknya sudah memerintahkan satu tim Rescue Basarnas untuk berangkat menuju lokasi kejadian guna melakukan pencarian terhadap korban.

"Saat ini Tim Rescue kami sudah berada di lokasi untuk melakukan pencarian," ungkap Raymond, Kamis (12/2).

Metode yang dilakukan yakni dengan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi 2 SRU.