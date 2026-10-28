Pasang Syarat Untuk Tawaran Sinetron, Natalie Sarah Cerita Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Natalie Sarah belakangan ini terlihat jarang menghiasi layar kaca. Dia pun mengungkapkan alasan di balik hal tersebut.
Perempuan berusia 42 tahun itu mengaku tidak sengaja mengurangi aktivitas berakting di layar kaca.
Meski keinginan untuk berakting dan kerinduannya terhadap kegiatan syuting masih besar, Natalie Sarah memiliki sejumlah syarat sebelum memutuskan menerima tawaran sinetron stripping atau kejar tayang.
Hal tersebut bukan karena dirinya berniat menolak rezeki, melainkan karena Natalie Sarah mempertimbangkan waktu yang harus dihabiskan di lokasi syuting.
"Enggak mengurangi sih. Sebenarnya mau syuting, tetapi banyak syaratnya begitu lho kalau aku syuting sinetron. Kalau film oke begitu, tetapi kalau sinetron tuh kayak stripping. Kalau ditawarin, 'Pulangnya pagi enggak?', begitu," ujar Natalie Sarah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Dia mengaku bahwa durasi kerja menjadi salah satu hal yang ditanyakannya kepada pihak rumah produksi sejak awal.
Natalie Sarah pun memaklumi jika hingga saat ini belum ada tawaran sinetron stripping yang sesuai dengan pertimbangannya.
Meski demikian, dia mengatakan masih memiliki keinginan untuk kembali berakting di layar kaca.
Aktris Natalie Sarah mengungkap alasan jarang menghiasi layar kaca bermain sinetron.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Anak Akhirnya Wisuda, Natalie Sarah Bicara Soal Hidup Mandiri
- Anggika Bolsterli, Omar Daniel dan Rionaldo Stokhorst Siap Menguras Emosi
- Film Jumbo hingga Komedi Pandji, Wajah-Wajah Indonesia di WCCE 2026
- Terjun ke Layar Kaca, Jefri Nichol Ungkap Alasan Tertarik Bintangi Sinetron Terbaik Itu Kamu
- Endy Arfian Cerita Tentang Film Terbaru, Dari Karakter Hingga Hal yang Menantang
- Demi Perannya di Film Terbaru, Davina Karamoy Belajar Cara Cuci Hingga Gunting Rambut