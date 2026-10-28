Pasang Syarat Untuk Tawaran Sinetron, Natalie Sarah Cerita Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Natalie Sarah belakangan ini terlihat jarang menghiasi layar kaca. Dia pun mengungkapkan alasan di balik hal tersebut.

Perempuan berusia 42 tahun itu mengaku tidak sengaja mengurangi aktivitas berakting di layar kaca.

Meski keinginan untuk berakting dan kerinduannya terhadap kegiatan syuting masih besar, Natalie Sarah memiliki sejumlah syarat sebelum memutuskan menerima tawaran sinetron stripping atau kejar tayang.

Hal tersebut bukan karena dirinya berniat menolak rezeki, melainkan karena Natalie Sarah mempertimbangkan waktu yang harus dihabiskan di lokasi syuting.

"Enggak mengurangi sih. Sebenarnya mau syuting, tetapi banyak syaratnya begitu lho kalau aku syuting sinetron. Kalau film oke begitu, tetapi kalau sinetron tuh kayak stripping. Kalau ditawarin, 'Pulangnya pagi enggak?', begitu," ujar Natalie Sarah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dia mengaku bahwa durasi kerja menjadi salah satu hal yang ditanyakannya kepada pihak rumah produksi sejak awal.

Natalie Sarah pun memaklumi jika hingga saat ini belum ada tawaran sinetron stripping yang sesuai dengan pertimbangannya.

Meski demikian, dia mengatakan masih memiliki keinginan untuk kembali berakting di layar kaca.