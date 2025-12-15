menu
Pasangan Baru, Harapan Baru: Fajar/Fikri Tatap BWF World Tour Finals 2025

Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjadi salah satu wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menatap debut mereka di BWF World Tour Finals 2025 dengan persiapan yang terbilang singkat.

Meski waktu latihan terbatas, Fajar/Fikri menegaskan kesiapan untuk bersaing di turnamen penutup musim yang mempertemukan pemain-pemain terbaik dunia tersebut.

Persiapan Mepet Fajar/Fikri

Fajar mengakui agenda yang padat membuat persiapan menuju World Tour Finals kali ini berlangsung mepet.

Kendati demikian, pemain yang baru saja melangsungkan pernikahan itu menilai kondisi tersebut bukan hal baru baginya.

"Memang waktunya sangat terbatas, persiapannya juga cukup mepet, tetapi kami maksimalkan saja."

"Kami sudah saling memahami apa yang harus dilakukan dalam waktu singkat dan ini juga bukan pertama kalinya berada di situasi seperti ini," ucap Fajar.

Pengalaman Baru Fajar Alfian Bersama Muhammad Shohibul Fikri

Turnamen yang akan berlangsung di Hangzhou, China itu menjadi pengalaman baru bagi Fajar berduet bersama Fikri.

Pada tiga edisi sebelumnya, Fajar selalu berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto, tetapi belum sekalipun meraih trofi juara.

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menatap debut mereka di BWF World Tour Finals 2025.

