Pasar Bakery Diprediksi Tembus Rp84,4 Triliun, Begini Langkah Produsen

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan industri bakery di Indonesia membuka peluang besar bagi pelaku usaha kuliner untuk terus mengembangkan produk dan meningkatkan daya saing.

Pasar bakery nasional diproyeksikan tumbuh sekitar 8 persen per tahun hingga 2028, dengan nilai diperkirakan melampaui Rp84,4 triliun.

Melihat peluang tersebut, Flora Food Group melalui merek BlueBand menawarkan dua produk terbaru, BlueBand Butter Blend dan BlueBand Canola Oil, dalam pameran Krista Interfood 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, Banten.

Kedua produk tersebut dihadirkan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha makanan dan minuman (F&B), khususnya dalam menjaga kualitas olahan sekaligus meningkatkan efisiensi biaya produksi.

Head of Marketing PT Flora Food Indonesia Ade Savitri mengatakan inovasi bahan baku menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku usaha kuliner dalam menghadapi perubahan selera konsumen.

"Bagi kami, inovasi bukan tentang membuat sesuatu yang sekadar berbeda saja. Yang lebih penting adalah bagaimana inovasi dapat membantu pelaku F&B mengeksplorasi cita rasa, tekstur, dan kreasi menu yang sesuai dengan kebutuhan konsumen," ujar Ade dalam keterangannya dikutiip Selasa (10/11).

Baca Juga: Zeelandia Indonesia Jadi Perusahaan Penyedia Bahan Bakery Pertama yang Raih RSPO SCC

Menurutnya, pengembangan produk harus sejalan dengan kebutuhan dapur profesional, baik dari segi kualitas, fleksibilitas penggunaan maupun biaya produksi. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah BlueBand Butter Blend, produk untuk kebutuhan pembuatan kue, roti, dan pastry.

Di tengah fluktuasi harga bahan baku berbasis susu, produk ini juga ditawarkan sebagai pilihan yang lebih ekonomis bagi pelaku usaha bakery tanpa mengesampingkan kualitas hasil olahan.