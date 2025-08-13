Pasar Bergerak Dinamis, Mitsubishi Fuso Kantongi Pangsa Pasar 43,6%

jpnn.com, JAKARTA - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), authorized distributor kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia mencatatkan pangsa pasar sebesar 43,6 persen selama Juli 2025.

Pencapaian itu menunjukkan kepercayaan konsumen yang tak tergoyahkan terhadap kualitas, durabilitas, dan layanan purna jual yang ditawarkan oleh Mitsubishi Fuso.

Selain itu, kontribusi tersebut datang dari dua produk andalannya, yaitu Mitsubishi Fuso Canter di segmen Light Duty Truck (LDT) dengan pangsa pasar 60,3%, sedangkan Fighter-X di segmen Medium Duty Truck (MDT) mencatat pangsa pasar 16,7%.

pasar menurun Mitsubishi Fuso terus memaksimalkan setiap peluang.

Ini adalah hasil yang baik di kuartal kedua dan menjadi pemicu semangat bagi Mitsubishi Fuso untuk terus memberikan yang terbaik untuk konsumen.

“Saat ini pasar bergerak sangat dinamis, sehingga kami harus jeli dalam melihat peluang yang ada di lapangan," ujar Sudaryanto dalam siaran persnya, Rabu (13/8)..

Untuk bisa terus mempertahankan psisinya, KTB menyiapkan serangkaian program penjualan dan paket penawaran menarik.

Inisiatif ini juga diluncurkan untuk menyemarakkan perayaan 55 tahun kehadiran Mitsubishi Fuso di Indonesia.