Pasar Bergerak Dinamis, Mitsubishi Fuso Kantongi Pangsa Pasar 43,6%
jpnn.com, JAKARTA - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), authorized distributor kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia mencatatkan pangsa pasar sebesar 43,6 persen selama Juli 2025.
Pencapaian itu menunjukkan kepercayaan konsumen yang tak tergoyahkan terhadap kualitas, durabilitas, dan layanan purna jual yang ditawarkan oleh Mitsubishi Fuso.
Selain itu, kontribusi tersebut datang dari dua produk andalannya, yaitu Mitsubishi Fuso Canter di segmen Light Duty Truck (LDT) dengan pangsa pasar 60,3%, sedangkan Fighter-X di segmen Medium Duty Truck (MDT) mencatat pangsa pasar 16,7%.
pasar menurun Mitsubishi Fuso terus memaksimalkan setiap peluang.
Ini adalah hasil yang baik di kuartal kedua dan menjadi pemicu semangat bagi Mitsubishi Fuso untuk terus memberikan yang terbaik untuk konsumen.
“Saat ini pasar bergerak sangat dinamis, sehingga kami harus jeli dalam melihat peluang yang ada di lapangan," ujar Sudaryanto dalam siaran persnya, Rabu (13/8)..
Untuk bisa terus mempertahankan psisinya, KTB menyiapkan serangkaian program penjualan dan paket penawaran menarik.
Inisiatif ini juga diluncurkan untuk menyemarakkan perayaan 55 tahun kehadiran Mitsubishi Fuso di Indonesia.
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors mencatatkan pangsa pasar sebesar 43,6 persen selama Juli 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penjualan Truk Mitsubishi Fuso Menurun, Tetapi Suku Cadang Naik, Ini Alasannya
- Mitsubishi Fuso Merilis Suku Cadang Tiga Berlian, Berstandar Genuine dan Harga Murah
- Mitsubishi Fuso Boyong 5 Produk di GIIAS 2025, Ada EV Mobile Charger & Fighter-X
- Daimler dan Toyota Bersepakat Menyatukan Mitsubishi Fuso dan Hino
- Mitsubishi Fuso Menggelar Banyak Promo Menguntungkan Bagi Konsumen, Cek di Sini!
- Mitsubishi Fuso Berekspansi ke Kota Ampah Kalimantan Tengah