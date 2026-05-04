Pasar Business Events di Asia Tenggara Kian Panas, MITEC & NICE Bangun Poros Baru

jpnn.com - JAKARTA - Persaingan industri business events di Asia Tenggara makin bergerak cepat. Di tengah meningkatnya kebutuhan pameran dagang lintas negara, Malaysia International Trade and Exhibition Centre atau MITEC menggandeng Nusantara International Convention Exhibition atau NICE Indonesia.

Kolaborasi itu diumumkan dalam ajang Thailand MICE Exchange atau TMX 2026 di Bangkok, Thailand, pada Kamis lalu (30/4/2026). MITEC yang berada di bawah Malaysia External Trade Development Corporation atau MATRADE merupakan pusat pameran dan perdagangan terbesar di Malaysia dengan luas lebih dari 52.000 meter persegi.

Adapun NICE yang berada di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) adalah salah satu venue MICE (meeting, incentives, conference, and exhibition ) terbesar di Indonesia dengan luas lebih dari 130.000 meter persegi. Terletak di lokasi strategis yang terus berkembang, NICE menawarkan fasilitas berstandar internasional, termasuk exhibition hall dan pre-function area yang luas, dan area luar ruang (outdoor)

Kemitraan tersebut membentuk jalur baru antara Indonesia dan Malaysia dalam pengembangan pameran dagang, pertukaran pasar, dan kolaborasi industri. Kolaborasi dua venue besar ini diharapkan dapat memperkuat posisi ASEAN sebagai destinasi unggulan business events global.

Chief Executive Officer MITEC Mala Dorasamy mengatakan pusat pameran saat ini punya peran lebih besar dalam menggerakkan perdagangan. Menurut Mala, venue tidak lagi cukup hanya menyediakan ruang kegiatan, tetapi juga harus menjadi platform yang mempertemukan pelaku industri, investor, dan pemangku kepentingan lintas negara.

“Kami tidak hanya menjadi venue, tetapi juga platform yang mendorong perdagangan, memperkuat kolaborasi, dan menciptakan dampak ekonomi lintas negara,” ujar Mala.

Dari sisi Indonesia, Managing Director NICE Ryan Adrian menyatakan kolaborasi tersebut membuka peluang lebih luas bagi pelaku industri. Menurut dia, kerja sama itu bisa mempertemukan penyelenggara event, exhibitor, pelaku usaha, dan investor dalam ekosistem regional yang lebih terhubung.

“Melalui kemitraan ini, kami dapat membuka peluang baru untuk pameran dagang, memperdalam kolaborasi industri, serta menciptakan nilai lebih besar bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Ryan.