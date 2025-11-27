menu
Pasar Ekspor Peru dan Tunasia Terbuka, Mendag Minta Pengusaha Manfaatkan Peluang
Menteri Perdagangan Budi Santoso saat meninjau harga pangan di Pasar Cihapit, Kota Bandung, Kamis (20/11). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendorong para pelaku usaha di tanah air untuk segera bersiap diri. 

Hal tersebut disampaikan Budi saat membuka “Strategic Forum Indonesia-Peru CEPA dan Indonesia-Tunisia PTA”. 

Budi meminta dunia usaha mengambil manfaat optimal dari terbukanya akses pasar ekspor ke wilayah Amerika Selatan dan Afrika Utara.

Peluang ini hadir melalui skema kerja sama Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (PTA).

Kedua perjanjian tersebut dinilai strategis untuk memperluas jangkauan produk Indonesia.

“Kami telah menandatangani perjanjian dagang dengan Peru dan Tunisia. Untuk Indonesia-Tunisia PTA, rencananya akan kami tandatangani pada Januari mendatang," kata Budi di Jakarta, baru-baru ini.

Secara teknis, perjanjian Indonesia-Peru CEPA telah resmi ditandatangani pada 11 Agustus 2025. 

Langkah ini dinilai sebagai salah satu cara efektif untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke negara mitra di tengah tren proteksionisme perdagangan global.

