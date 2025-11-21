Pasar EV Kian Ramai, BAIC Siap Boyong 2 Mobil Listrik ke Indonesia

jpnn.com, SERPONG - BAIC mengumumkan akan menambah jajaran produknya dengan menghadirkan dua mobil listrik ke pasar Indonesia pada 2026.

Langkah itu dilakukan untuk bisa bermain di segmen kendaraan listrik yang kian ramai di industri otomotif tanah air.

Kehadiran dua mobil listrik itu dikonfirmasi langsung oleh Chief Operating Officer (COO) BAIC Indonesia Dhani Yahya saat ditemui di Gading Serpong, Kamis (5/3).

"Kami akan memperkenalkan mobil listrik Arcfox T1 yang merupakan lini produk EV medium hatchback, diikuti dengan BAIC X1 yang berada pada segmen small hatchback," ungkap Dhani.

Dia menambahkan pihaknya berencana memperkenalkan lebih banyak model EV di Indonesia pada tahun-tahun mendatang, termasuk menghadirkan MPV dan SUV listrik pada tahun depan.

Sebagai strategi pertumbuhan tahun ini, produsen mobil asal Tiongkok itu juga memperluas jaringan dealer dengan menargetkan memiliki 28 gerai di seluruh Indonesia pada akhir 2026.

Menurutnya, Baic akan fokus awal pada penguatan jaringan di wilayah Jabodetabek.

"Ke depannya, kami juga memiliki visi yang lebih besar untuk menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar penting bagi BAIC, tetapi, juga sebagai salah satu basis manufaktur dan pusat strategis BAIC di kawasan Asia Tenggara," kata Dhani Yahya.